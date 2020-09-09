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ظهران الجنوب: استعادة أكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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ظهران الجنوب: استعادة أكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية ظهران الجنوب: استعادة أكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
رصدها مراقبو البلدية وشملت عقومًا ترابية ومسوحات مسورة بالأحجار

ظهران الجنوب: استعادة أكثر من 30 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثين ألف متر مربع متعدى عليها في مركز الثويلة والضحضاح جنوب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية بالبلدية، رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية جنوب المحافظة عبارة عن عقوم ترابية ومسوحات مسورة بالأحجار؛ حيث أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية؛ فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.بلدية محافظة ظهران الجنوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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