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"": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل والصين.. مهمة للغاية

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"ترامب": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل روسيا والصين.. مهمة للغاية "": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل والصين.. مهمة للغاية
تعد القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ، يوم الثلاثاء، عن أنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب: إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيساً، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم": "لم يكن الأمر سهلاً. كان صعباً للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، ووصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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