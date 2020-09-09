أخبار عاجلة

الصدمة والحزن يسيطران علي لاعبي الدرويش بعد ثلاثية الأهلي -
تعليمات خاصه لكهربا قبل مشاركته في أول لقاءاته بعد انتهاء الايقاف -
حوار مطول بين الخطيب و أمير توفيق أثناء مباراة الأهلي والدرويش -
سيد عبد الحفيظ يسجد من الفرحة ورد فعل فايلر عقب تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي -
مشجع أهلاوي يدعم مؤمن زكريا بلافته أثناء مباراة الإسماعيلي -
الدكش يكشف كيف استقبل الخطيب مسؤلي الاسماعيلي ورد فعل الوحش بعد تغيره -
وزير السياحة والآثار يختتم زيارته بالأقصر بقرار فتح المراكب العائمة مطلع أكتوبر -
سيدة القطار: الكمسرى لو طلب ألف جنيه كنت هدهمله.. ومكنتش هنقط ابن أخويا فى فرحه -
وزير السياحة يفتتح معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون بمتحف آثار الغردقة -
المتحف المصرى بالتحرير يهدى متحف الأقصر توابيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد التنبيه الماطر لـ"أضم والطائف وميسان".. "المدني" يتفاعل داعيًا للحذر

Print
بعد التنبيه الماطر لـ"أضم والطائف وميسان".. "المدني" يتفاعل داعيًا للحذر بعد التنبيه الماطر لـ"أضم والطائف وميسان".. "المدني" يتفاعل داعيًا للحذر
الأرصاد: حالة سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

بعد التنبيه الماطر لـ

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، عقب تنبيه بحالة سحب رعدية ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان) اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية