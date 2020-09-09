بعد التنبيه الماطر لـ"أضم والطائف وميسان".. "المدني" يتفاعل داعيًا للحذر

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الأرصاد: حالة سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، عقب تنبيه بحالة سحب رعدية ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان) اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد