في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20

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حققت المركز الأول في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا تمثل في ارتقائها للمرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ 20 محققة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات في مسار التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي.

وتأتي الجائزة نظير الجهود التي حققتها مبادرة العطاء الرقمي بالمملكة، التي انطلقت من رؤية 2030، قلب العالم العربي والإسلامي لجميع المتحدثين باللغة العربية حول العالم، حيث وضعت المبادرة خطة عمل طموحة لتحقيق أهدافها في نشر الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع، ورفع مستوى القدرات التقنية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والأهلية.

وأسهمت مبادرة العطاء الرقمي في إثراء المحتوى التقني العربي ونشر الثقافة في المجتمع من خلال دورات تدريبية في عدة مجالات رقمية بمراكز كثيرة، وكذلك من خلال منصة العطاء الرقمي وعبر عددٍ من الوسائل والأدوات المبتكرة، وبمشاركة نخبة من المتطوعين من الخبراء والمختصين والهواة التقنيين، حيث واكبت التطور التقني العالمي والتحول الرائع الذي تشهده المملكة.