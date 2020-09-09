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الصدمة والحزن يسيطران علي لاعبي الدرويش بعد ثلاثية الأهلي
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:13 صباحاً
تعليمات خاصه لكهربا قبل مشاركته في أول لقاءاته بعد انتهاء الايقاف
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:13 صباحاً
حوار مطول بين الخطيب و أمير توفيق أثناء مباراة الأهلي والدرويش
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
سيد عبد الحفيظ يسجد من الفرحة ورد فعل فايلر عقب تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
مشجع أهلاوي يدعم مؤمن زكريا بلافته أثناء مباراة الإسماعيلي
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
الدكش يكشف كيف استقبل الخطيب مسؤلي الاسماعيلي ورد فعل الوحش بعد تغيره
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
وزير السياحة والآثار يختتم زيارته بالأقصر بقرار فتح المراكب العائمة مطلع أكتوبر
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
سيدة القطار: الكمسرى لو طلب ألف جنيه كنت هدهمله.. ومكنتش هنقط ابن أخويا فى فرحه
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
وزير السياحة يفتتح معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون بمتحف آثار الغردقة
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
المتحف المصرى بالتحرير يهدى متحف الأقصر توابيت
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السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
وزير التعليم العالي: مصر مستعدة بشكل كبير للموجة الثانية لفيروس كورونا | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 12:51 صباحاً
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