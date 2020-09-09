أخبار عاجلة

الصليب الأحمر.. الأزمة الإنسانية في اليمن وسبل تخفيفها -
الكرملين: اتهامات برلين جوفاء وتفتقر إلى أدلة حقيقية -
سماء مدينة أمريكية تكتسي اللون البرتقالي بسبب جرائق الغابات -
إعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين و ردود الأفعال الأولية -
خبراء: في ملف نافالني فتِّشوا عن الغاز -
ترامب يعلن التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين -
فيديو يظهر آثار انفجار داخل مستودعات للذخيرة في الزرقاء -
هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل -
شاهد.. ردة فعل ترامب عندما سأله صحفي: لماذا كذبت على الأمريكيين؟ -
حصري.. روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

وزير التعليم العالي: ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا خلال السنوات الماضية | #من_مصر

Print
مواضيع متعلقة
بخط الإيد.. من السبت إلي الأربعاء على سي بي سي

بخط الإيد.. من السبت إلي الأربعاء على سي بي سي

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر

لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر

د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر

د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر

شبكة عيون الإخبارية