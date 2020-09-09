أخبار عاجلة

الصليب الأحمر.. الأزمة الإنسانية في اليمن وسبل تخفيفها -
الكرملين: اتهامات برلين جوفاء وتفتقر إلى أدلة حقيقية -
سماء مدينة أمريكية تكتسي اللون البرتقالي بسبب جرائق الغابات -
إعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين و ردود الأفعال الأولية -
خبراء: في ملف نافالني فتِّشوا عن الغاز -
ترامب يعلن التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين -
فيديو يظهر آثار انفجار داخل مستودعات للذخيرة في الزرقاء -
هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل -
شاهد.. ردة فعل ترامب عندما سأله صحفي: لماذا كذبت على الأمريكيين؟ -
حصري.. روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20

Print
في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20 في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20
حققت المركز الأول في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20

حققت المملكة العربية إنجازا عالميا تمثل في ارتقائها للمرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ 20 محققة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات في مسار التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي.

وتأتي الجائزة نظير الجهود التي حققتها مبادرة العطاء الرقمي بالمملكة، التي انطلقت من رؤية 2030، قلب العالم العربي والإسلامي لجميع المتحدثين باللغة العربية حول العالم، حيث وضعت المبادرة خطة عمل طموحة لتحقيق أهدافها في نشر الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع، ورفع مستوى القدرات التقنية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والأهلية.

وساهمت مبادرة العطاء الرقمي في إثراء المحتوى التقني العربي ونشر الثقافة في المجتمع من خلال دورات تدريبية في عدة مجالات رقمية بمراكز كثيرة، وكذلك من خلال منصة العطاء الرقمي وعبر عددٍ من الوسائل والأدوات المبتكرة، وبمشاركة نخبة من المتطوعين من الخبراء والمختصين والهواة التقنيين، حيث واكبت التطور التقني العالمي والتحول الرائع الذي تشهده المملكة.

في إنجاز نوعي.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة الـ20

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية