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النيابة الجيزة تبدأ التحقيقات في وفاة "إسلام الأسترالي" بالمنيب

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النيابة الجيزة تبدأ التحقيقات في وفاة "إسلام الأسترالي" بالمنيب النيابة الجيزة تبدأ التحقيقات في وفاة "إسلام الأسترالي" بالمنيب

تلقت النيابة العامة، إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ، الجمعة الماضية، بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

هذا وبدأ النيابة العامة، التحقيقات في واقعة التعدي على المدعو "إسلام الأسترالي" ووفاته في المنيب.

وانتقلت النيابة العامة على الفور إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى "أم المصريين" فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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