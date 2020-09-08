أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة جدة": إحالة ممارس صحي للجنة المختصة لمعاقبته

Print
"صحة جدة": إحالة ممارس صحي للجنة المختصة لمعاقبته "صحة جدة": إحالة ممارس صحي للجنة المختصة لمعاقبته
صدر منه تصرف غير لائق مع إحدى الممرضات

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أنها ضبطت ممارسًا صحيًّا بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بعد صدور تصرُّف غير لائق منه مع إحدى الممرضات.

وأشار بيان لـ"صحة جدة" عبر حسابها على "تويتر" إلى أنه إشارة إلى الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الممارسين الصحيين بتصرف غير لائق مع إحدى الممرضات، فإن "الصحة" توضح استكمال إجراءات الضبط للممارس الصحي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وإحالته للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية