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القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

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القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

جى بي سي نيوز  :-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

جي بي سي نيوز

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