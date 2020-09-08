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صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر"

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صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر" صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر"
اللاعب يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

صحيفة

رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.


وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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