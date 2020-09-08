أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فراس الغامدي يلتحق رسميًا بتدريبات نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني

Print
فراس الغامدي يلتحق رسميًا بتدريبات نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني فراس الغامدي يلتحق رسميًا بتدريبات نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني
ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

فراس الغامدي يلتحق رسميًا بتدريبات نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني

التحق لاعب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، فراس الغامدي، بتدريبات الفريق الأول في نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني.

جاء ذلك، بعد اختياره من الإدارة الفنية في الفريق الإسباني، بهدف المشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2020/2021، وخوض تجربة سعودية جديدة في الملاعب الاسبانية.

وكان اللاعب فراس الغامدي، قد شارك في عدد من الحصص التدريبية في فبراير الماضي، بفضل اتفاقية التعاون بين النادي الإسباني وبرنامج الابتعاث، الأمر الذي لاقى استحسان الجهاز الفني، مطالبًا باستمراره في تجربته الاحترافية استعدادًا للموسم المقبل.

وبدأ فراس الغامدي، اليوم، بالعمل مع الفريق على أرض الملعب الملحق بـ نو إستادي.

يذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، يسعى لاختيار أفضل المواهب وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مختص ومكثف، بهدف صناعة جيل بطل يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

من جهة أخرى، وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اتفاقية تعاون مع نادي ريال سوسيداد الإسباني.برنامج الابتعاث السعودي فراس الغامدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية