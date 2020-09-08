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مفتي لبنان يحذر من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف

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مفتي لبنان يحذر من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف مفتي لبنان يحذر من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف
غداة الاشتباك الدامي في بيروت

مفتي لبنان يحذر من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف

حذر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم (الثلاثاء)، من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف، بعد إطلاق نار دام في بيروت، أجج المخاوف من تردي الأوضاع الأمنية في بلد تعصف به أزمة اقتصادية شديدة.

وعقب لقائه بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، دعا "دريان" المواطنين إلى الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن، وأن أي خلاف لا يُحل بالسلاح، بل بالحوار والكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان، وفقاً لـ"رويترز".

ويُنظر إلى الأزمة الراهنة على أنها أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقُتل شخص وأصيب اثنان في الاشتباك الذي وقع مساء أمس، في حي الطريق الجديدة، الذي تقطنه أغلبية سنية في بيروت.

وبيّن الجيش أن مدافع رشاشة وقذائف صاروخية استُخدمت في المواجهة التي بدأت في شكل نزاع شخصي بين أفراد.

مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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