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"النهضة" و"نجران" وجهاً لوجه.. و"القادسية" يسعى لتجاوز محطة "الباطن"

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في انطلاق الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق غداً الجولة 36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بمواجهة واحدة، يستضيف بها فريق النهضة صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 44 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، على أن تختتم منافسات الجولة بـ 9 مباريات تقام مساء بعد غدٍ بتوقيت واحد عند الساعة 8:35 م.

ويقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، ويلعب الجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، ويحل النجوم ضيفاً على الأنصار، فيما يستضيف الجبلين فريق الثقبة، والكوكب ضد الشعلة، ويلعب المجزل أمام جدة، ويقابل التقدم فريق حطين.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية النهضة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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