الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفذ حفر 62 بئرًا في بنجلاديش

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من إجمالي 159 المقرر إنجازها العام 2020

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش، مشروع حفر 62 بئرًا من جملة 159 بئرًا من المقرر أن يحفرها المكتب في العام الجاري، تتوزع على مناطق نائية تشحّ فيها المياه الصالحة للشرب ويحتاج لها الأهالي حاجة ماسة.

كما يوجد 40 بئرًا أخرى تحت الإنشاء ينجزها المكتب في مناطق وقرى متفرقة من بنجلاديش.

ويأتي هذا المشروع إسهامًا من الندوة في توفير المياه النقية للأهالي لتفادي الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة التي لا تصلح للاستعمال الآدمي.

ويثمن المسؤولون والمستفيدون جهود الندوة العالمية ومشروعاتها التنموية التي تفيد المجتمع البنجلاديشي، ويعبرون عن سعادتهم وامتنانهم للعطاء السخي لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي بنجلاديش