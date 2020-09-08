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خوفاً من الانفجارات الغامضة.. إيران تخبئ منشآتها النووية في جوف الجبال

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خوفاً من الانفجارات الغامضة.. إيران تخبئ منشآتها النووية في جوف الجبال خوفاً من الانفجارات الغامضة.. إيران تخبئ منشآتها النووية في جوف الجبال
بدء العمل في بناء مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي

خوفاً من الانفجارات الغامضة.. إيران تخبئ منشآتها النووية في جوف الجبال

ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران بدأت في تشييد عنبر في قلب الجبال، بالقرب من منشأة نطنز النووية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.

وقال "صالحي" عبر التلفزيون الرسمي: "تقرر إنشاء عنبر أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من نطنز، ولقد بدأ العمل"، وفقاً لـ"رويترز".

ويهدف تشييد المنشأة الجديدة إلى أن تحل محل القسم المحترف من منشأة نطنز.

وأعلنت إيران أن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، ونجم عنه إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.إيران الانفجارات الغامضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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