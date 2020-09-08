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علاج خشونة الركبة

علاج خشونة الركبة الألم هو مشكلة شائعة في الركبة يمكن أن تنشأ في أي من الهياكل العظمية التي تضر بمفصل الركبة عظم الفخذ عظم القصبة الشظية الرضفة أو الأربطة والأوتار والغضاريف الغضروف المفصلي في الركبة يمكن أن تتفاقم آلام الركبة بسبب النشاط البدني وكذلك السمنة وتتأثر بالعضلات المحيطة وحركاتها وتحدث بسبب مشاكل أخرى مثل إصابة القدم يمكن أن يؤثر ألم الركبة على الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن تكون العلاجات المنزلية مفيدة ما لم تصبح شديدة.

علاج خشونة الركبة

عادة ما يكون تشخيص آلام الركبة حتى ألم الركبة الحاد جيدًا على الرغم من أنه قد يتطلب جراحة أو تدخلات أخرى هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا يحدث التهاب المفاصل في الركبة عندما ينكسر الغضروف الوسادة الموجودة بين مفاصل الركبة هذا يمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم لا يوجد علاج لمرض التهاب المفاصل في الركبة ولكن العلاج يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج وإبطاء الضرر يمكن أن يحسن أيضًا نوعية حياتك ويساعدك على مواكبة أنشطتك اليومية بشكل أفضل.

تعتمد خيارات العلاج الخاصة بك على احتياجاتك الفردية يتضمن ذلك تاريخك الطبي ومستوى الألم وتأثير الزراعة العضوية على حياتك اليومية يشمل العلاج عادةً مجموعة من العلاجات وخيارات نمط الحياة يصدر خبراء من الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ومؤسسة التهاب المفاصل إرشادات حول الخيارات التي من المرجح أن تساعد ولكن تأكد من التحدث إلى طبيبك قبل إجراء أي تغييرات كبيرة أو صغيرة على خطة العلاج الخاصة بك.

حقائق عن آلام الركبة

تعتبر آلام الركبة مشكلة شائعة لها أسباب عديدة من الإصابات الحادة إلى مضاعفات الحالات الطبية.

يمكن أن يكون ألم الركبة موضعيًا في منطقة معينة من الركبة أو ينتشر في جميع أنحاء الركبة.

غالبًا ما يصاحب ألم الركبة قيود جسدية.

عادة ما يحدد الفحص البدني الشامل تشخيص آلام الركبة.

يعتمد علاج آلام الركبة على السبب الأساسي.

علاج خشونة الركبة بالحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن حاليًا فإن فقدان حتى بضعة أرطال تساعد في الزراعة العضوية يمكن أن يقلل فقدان الوزن من الضغط الواقع على مفاصلك وبذلك يساعد في تخفيف الأعراض قد يساعد فقدان الوزن أيضًا في تقليل الالتهاب وخطر المشكلات الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في الركبة وكنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة فمن المحتمل أن يقترح طبيبك وضع خطة لمساعدتك على إنقاص الوزن.

علاج خشونة الركبة بممارسة الرياضة

يقترح الخبراء العمل مع مدرب أو ممارسة الرياضة مع أشخاص آخرين لمساعدتك على البقاء متحمسًا يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل دعوة صديق أو جار أو فرد من العائلة للانضمام إليك في نزهة يومية هذا سيجعل التمرين حدثًا اجتماعيًا بالإضافة إلى التمرين ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في الركبة يمكن أن تساعدك:

إدارة وزنك

بناء قوة العضلات لدعم مفصل ركبتك

ابق متحركا

الحد من التوتر

ومن أنواع الرياضة:

ركوب الدراجات

المشي

السباحة أو غيرها من التمارين الرياضية المائية

تاي تشي

اليوجا

تمارين الإطالة والتقوية والموازنة

يمكن أن يساعد ركوب الدراجة الثابتة أيضًا في الحفاظ على قوة عضلات الفخذ الرباعية وأوتار المأبض دون الضغط على مفاصل ركبتك تستخدم هذه العضلات في الجزء الأمامي والخلفي من فخذيك عند الوقوف من وضع الجلوس كما أنها تساعد على استقرار الركبة.

علاج خشونة الركبة بأدوية تسكين الآلام

يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة في تخفيف الألم والأعراض الأخرى المرتبطة بالتهاب مفصل الركبة تتضمن بعض الخيارات التي قد تساعدك في إدارة الألم الخفيف وعدم الراحة ما يلي:

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات المسكنات مثل ايبوبروفين أدفيل أو موترين

اسيتامينوفين تايلينول إذا كنت لا تستطيع تحمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

المستحضرات الموضعية التي تحتوي على مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الكابسيسين

دولوكستين سيمبالتا

ترامادول دواء أفيوني المفعول لا توصي باستخدام العقاقير الأفيونية حيث يوجد خطر تطوير الاعتماد. ومع ذلك إذا لم تنجح الأدوية الأخرى فقد يصف الطبيب في النهاية مادة أفيونية.

علاج خشونة الركبة بالعلاجات البديلة

بالإضافة إلى التمارين والأدوية قد تساعدك العلاجات غير الطبية الأخرى على التحكم بشكل أفضل في التهاب المفاصل في الركبة وتشمل هذه:

أنشطة إدارة الإجهاد مثل اليوجا والتاي تشي

العلاج بالإبر

كمادات الحرارة والبرودة لتخفيف الآلام والالتهابات

العلاج المهني الذي يمكن أن يعلم طرقًا جديدة لإدارة الأنشطة اليومية

العلاج السلوكي المعرفي والذي يمكن أن يساعدك في إدارة الألم وعدم الراحة والتوتر الناتج عن التعايش مع حالة مزمنة

لا ينصح بالتدليك أو العلاج اليدوي أو استخدام التحفيز الكهربائي عبر الجلد من أجل في الركبة لم يظهر البحث أن هذه العلاجات البديلة مفيدة ومع ذلك قد يكون للتدليك فوائد تتجاوز تلك المتعلقة مباشرة بعدم الراحة في الزراعة العضوية بما في ذلك تقليل مستوى التوتر لديك.

يستخدم بعض الأشخاص الكولشيسين أو زيت السمك أو فيتامين د في علاج الزراعة العضوية لكن الخبراء لا يوصون بها أيضًا لأنهم لم يظهروا فوائد في الدراسات العلمية بالإضافة إلى ذلك قد يكون للكولشيسين آثار جانبية ضارة مثل الإسهال والقيء.

ينصح الأشخاص بتجنب الأدوية مثل الجلوكوزامين وكبريتات شوندروتن وهيدروكسي كلوروكين وحقن البوتوكس وحقن حمض الهيالورونيك حيث لا توجد أدلة كافية لإثبات أنها آمنة أو فعالة.

علاج خشونة الركبة بالمنشطات عن طريق الحقن

للألم الشديد والالتهابات يمكن للطبيب حقن القشرانيات السكرية أو الكورتيكوستيرويدات مباشرة في المفصل يمكن أن توفر هذه العلاجات راحة مؤقتة لكنها لا توفر راحة طويلة الأجل من مصدر موثوق قد تؤدي حقن الستيرويد المتكررة أيضًا إلى آثار جانبية سلبية لذلك عادةً ما يحد الطبيب من هذه العلاجات.

علاج خشونة الركبة بالجراحة

إذا اشتد ألم المفاصل ولم تساعد العلاجات الأخرى فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة هناك العديد من الخيارات الجراحية لعلاج التهاب المفاصل في الركبة.

الجراحة بالمنظار

هذا إجراء طفيف التوغل يستخدم فيه الجراح منظار المفصل وهو نوع من الكاميرات لعرض الجزء الداخلي من الركبة أثناء القيام بذلك يمكنهم أيضًا إصلاح إصابة أو تنظيف الحطام مثل شظايا العظام من المفصل للحفاظ على أنسجة المفصل الصحية بشكل أفضل يمكن أن يساعد هذا في تخفيف الأعراض وهو أقل توغلاً من جراحة الركبة الكاملة ومع ذلك إذا كان لديك التهاب مفصل الركبة في الركبة فقد تجد أنك ستحتاج إلى استبدال الركبة بالكامل في المستقبل.

قطع العظم

وفقًا للدراسات التي أجريت علي جراحي العظام قد يساعد قطع العظم إذا كان لديك مرحلة مبكرة من التهاب المفاصل في الركبة والتي تؤثر على العظام في جانب واحد فقط من المفصل في هذا الإجراء يقوم الجراح بقطع العظم وإعادة تشكيله سيؤدي هذا إلى إزالة الضغط عن الجزء المصاب وتصحيح محاذاة العظام قد يكون مناسبًا إذا كنت:

نشطون دون سن الستين وليس لديهم وزن زائد

لديك ألم في جانب واحد فقط من الركبة

لديك في الغالب بسبب النشاط أو الوقوف لفترة طويلة

قد يساعد هذا النوع من الجراحة في إيقاف أو إبطاء تقدم تلف المفاصل.

استبدال الركبة بالكامل

في عملية الاستبدال الكلي للركبة يقوم الجراح بإزالة الأنسجة والعظام التالفة واستبدال مفصل الركبة بمفصل اصطناعي يمكنهم القيام بذلك من خلال الجراحة المفتوحة أو الجراحة طفيفة التوغل تساعد عوامل مثل مستوى النشاط والصحة العامة للفرد الأطباء على تحديد ما إذا كان هذا هو الخيار الجراحي الأفضل.