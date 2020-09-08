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بالصور.. "الأطراف الصناعية" بعدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

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دعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة

بالصور..

واصل مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020م بتقديم 335 خدمة وزعت على 288 مستفيدًا، منها 64 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 57 مريضًا، وقُدمت 57 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 48 مستفيدًا، و قدمت 37 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 37 مريضًا، فيما قدمت 141 خدمة في مجال التأهيل النفسي استفاد منها 110 أشخاص، وقدمت 36 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 36 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

الأطراف الصناعية محافظة عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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