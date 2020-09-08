"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 22 طن أغذية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

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مركز الأطراف الصناعية بعدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، بتوزيع 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًّا و200 كيلوغرام، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى واصل مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020م بتقديم 335 خدمة وزعت على 288 مستفيدًا؛ منها 64 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 57 مريضًا، وقُدمت 57 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 48 مستفيدًا، وقدمت 37 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 37 مريضًا، فيما قدمت 141 خدمة في مجال التأهيل النفسي استفاد منها 110 أشخاص، وقدمت 36 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 36 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكافة محافظاته دون تمييز.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية