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إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ27 مليونًا

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إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ27 مليونًا إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ27 مليونًا
تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين إصابة

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ27 مليونًا

أظهر إحصاء لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 27.42 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وقالت "رويترز" إن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وصل إلى 892454 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و315840 إصابة و189240 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و280422 إصابة و72775 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث مسجلة أربعة ملايين و147794إصابة و126960 وفاة.


وجاءت في المركز الرابع، حيث سجلت مليونًا و30690 إصابة و17871 حالة وفاة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ، الاثنين، أن لقاح يمكن أن يكون جاهزًا بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وقال: "كان من الممكن أن يستغرق هذا عامين أو ثلاثة أعوام. وبدلاً من ذلك سيتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة جدًا يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر أكتوبر".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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