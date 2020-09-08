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فوائد الخيار للبشرة

فوائد الخيار للبشرة إنها لذيذة كوجبة خفيفة صحية أو في سلطة لكن ليس عليك أن تأكل الخيار لجني فوائدها هذا الخضار المغذي هو أيضًا طريقة رائعة لعلاج بشرتك يحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى أنه مليء بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي وحمض الفوليك مما يجعله مكونًا ممتازًا لقناع الوجه الذي تصنعه بنفسك.

فوائد الخيار للبشرة

هي ثمرة يكون لونها أخضر فاتح إلى داكن جلد رقيق لحم غني بالرطوبة مع بذور صغيرة صالحة للأكل بالداخل ويتم الاستمتاع به بشكل أفضل في السلطات أو السندويشات أو كعصير يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك كما أن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية يجعلها خيارًا رائعًا لنظام غذائي لفقدان الوزن لذلك دعونا نحاول أن نفهم كيف يساعد الخيار في الحفاظ على أجسامنا في أفضل حالاتها.

الملامح الغذائية للخيار

من السهل إنفاق أموال طائلة وكثيرة على المنتجات التي تعد بتحسين نسيج بشرتك ولونها ومظهرها العام في حين أن بعضها قد يفي بالغرض إلا أنك لست مضطرًا بالضرورة إلى التخلي عن الكثير من المال للحصول على بشرة صحية ومتوهجة بالطبع الجينات الجيدة تساعد ولكن في بعض الأحيان يتعلق الأمر أيضًا باستخدام مكونات بسيطة ومغذية لها القدرة على تعزيز صحة بشرتك بعدة طرق.

معبأ بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى يعد الخيار أحد تلك المكونات الطبيعية التي قد تفيد بشرتك على عدة جبهات وإليك نظرة على بعض هذه الفوائد.

فوائد الخيار للبشرة الحساسة

أظهرت الدراسات أن الخيار لديه القدرة على تقليل التورم والانتفاخ في الجلد. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان نومك ينفد ووجدت أن لديك دوائر داكنة ومنتفخة تحت عينيك يمكن أن تساعد شرائح الخيار المبردة أو عصير الخيار في تقليل الانتفاخ بينما تستيقظ في نفس الوقت على البشرة المتعبة.

فوائد الخيار للبشرة المعرضة لحب الشباب

يمكن أن تسد البشرة الدهنية وخلايا الجلد الميتة المسام وتحفز ظهور حب الشباب قد يساعد الخيار وهو قابض قليلًا على تطهير الجلد وشد المسام هذا قد يساعد في تقليل الاختراق الخيار يساعد في تلطيف الجلد يساعد علي تهدئة البشرة المتهيجة.

يساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة

وفقًا لدراسة أجريت فإن المكونات المضادة للأكسدة في الخيار قد تجعله مكونًا مفيدًا مضادًا للتجاعيد بالإضافة إلى ذلك يحتوي الخيار على فيتامين سي وحمض الفوليك فيتامين سي لديه القدرة على تحفيز نمو الخلايا الجديدة بينما يساعد حمض الفوليك في محاربة السموم البيئية التي يمكن أن تجعل بشرتك تبدو متعبة أو تتقدم في العمر قبل الأوان قد تساعد هذه المكونات مجتمعة على جعل بشرتك تبدو أكثر حزما وصحة.

فوائد الخيار للبشرة الجافة

قد يساعد تأثير التبريد والمضاد للالتهابات للخيار في تخفيف الألم والاحمرار والتهيج الناجم عن حروق الشمس ولدغ الحشرات والطفح الجلدي الخيار عبارة عن 96 بالمائة ماء في حين أن الماء وحده لا يكفي لترطيب بشرتك يمكن بسهولة خلط عصير الخيار مع مكونات مرطبة أخرى مثل العسل أو الصبار لترطيب وتلطيف بشرتك.

طريقة عمل قناع الخيار للبشرة المختلطة

1 خيار

وعاء الخلط

ملعقة الاختلاط

قياس الملاعق

خلاط أو معالج طعام

مصفاة

ضع في اعتبارك أن وصفات معينة قد تتطلب مكونات أخرى أيضًا مثل الصبار أو دقيق الشوفان أو العسل.

قناع الخيار الأساسي للوجه

قد تكون هذه الوصفة خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وسهلة لتحديث بشرتك أو تجديدها.

امزج أو اهرس نصف خيار غير مقشر في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح قوام المعجون المائي.

افصل العصير عن أي قطع صلبة بسكب الخليط في مصفاة.

ضعي عصير الخيار على وجهك المغسول حديثًا اتركي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي القناع بالماء البارد أو الفاتر وجففي وجهك بقطعة قماش ناعمة.

ماسك الخيار والصبار

للحصول على أفضل النتائج نظفي بشرتك دائمًا جيدًا قبل وضع القناع وتأكدي من إزالة كل المكياج عند وضع قناع الخيار دلكي القناع برفق على بشرتك بحركات دائرية صغيرة هذا يساعد المكونات على اختراق المسام كما أنه يحفز تدفق الدم على سطح بشرتك اتركي القناع على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر أو البارد لا تستخدم الماء الساخن.

هذا يمكن أن يسبب تهيج وجفاف بشرتك لا تستخدم قناع الوجه أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى تهيج بشرتك أو تعطيل التوازن الطبيعي للزيوت قد يكون هذا القناع مفيدًا بشكل خاص إذا كانت بشرتك جافة وذلك بسبب الصبار الذي يمكن أن يعزز الترطيب.

امزج أو اهرس نصف خيار غير مقشر في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح قوام المعجون المائي.

افصل العصير عن أي قطع صلبة بسكب الخليط في مصفاة.

أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى الخليط حتى مزيج سلس.

ضعي القناع على وجهك ودلكي بلطف اتركي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي القناع باستخدام الماء البارد جففي وجهك بقطعة قماش ناعمة.

قناع الخيار بدقيق الشوفان والعسل

قد تكون هذه الوصفة خيارًا جيدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب إلى جانب الخصائص القابضة للخيار يمكن أن يساعد دقيق الشوفان في تقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة بينما يعمل العسل على موازنة البكتيريا الموجودة على بشرتك.

امزج أو اهرس نصف خيار غير مقشر في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح قوام المعجون المائي.

افصل العصير عن أي قطع صلبة بسكب الخليط في مصفاة.

أضف 1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان إلى الخليط قلب دقيق الشوفان وعصير الخيار حتى يصبح المزيج ناعمًا.

أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط وحركه حتى يمتزج جيدًا.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك ودلكي بلطف بأطراف أصابعك اتركي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي القناع بالماء الفاتر جففي وجهك بقطعة قماش ناعمة.

إذا لم يكن لديك الوقت لصنع قناعك الخاص يمكنك شراء قناع الخيار من الصيدلية المحلية قبل الشراء تحقق دائمًا من الملصق للتأكد من أنك لست مصابًا بالحساسية أو الحساسية تجاه أحد مكونات القناع. ابحث أيضًا عن قناع يلبي احتياجاتك الخاصة للعناية بالبشرة إذا كانت بشرتك جافة فابحث عن منتج تم تركيبه بمكونات يمكن أن تضيف الرطوبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو الصبار إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب فاختر قناعًا خاليًا من الزيوت مما يقلل احتمالية انسداد المسام.

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