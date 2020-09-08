اللجان الحكومية بالطائف تواصل حملتها بالأسواق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

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حررت مخالفات لمواطنين ومقيمين غير ملتزمين بتطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة

واصلت اللجان الحكومية المُشكلة والمكونة من: الأمانة - الصحة - الشرطة في الطائف، حملة الرصد الميدانية، والتي شملت المحال في عدد من المجمعات التجارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات متنوعة، تمثلت في أشخاص غير ملتزمين بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، كذلك محال لم تُطبق الإجراءات الاحترازية.

فيما قدمت فرق "الصحة" رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد والاحترازات الوقائية.

الطائف المجمعات التجارية