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تعرّف على آخر أرقام "الجائحة" في "عُمان" والكويت

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تعرّف على آخر أرقام "الجائحة" في "عُمان" والكويت تعرّف على آخر أرقام "الجائحة" في "عُمان" والكويت
إجمالي إصابات كورونا في السلطنة بلغ 87,590 حالة

تعرّف على آخر أرقام

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة، والوفيات 742 حالة، والمتعافين 82973 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94,7%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 472 حالة والمنومين في العناية المركزة 161 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.244 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 حالة وفاة .وزارة الصحة العُمانية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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