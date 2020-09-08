حسام بن سعود يفتتح نظام "المسعف الإلكتروني" بالباحة

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دشّن برنامج تتبع مركبات الإسعاف التابع للهلال الأحمر

افتتح الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، عبر الاتصال المرئي مع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي نظام "المسعف الإلكتروني"، وبرنامج تتبع مركبات الإسعاف التابع للهلال الأحمر.

وقدم "القاسم" شرحًا لأمير منطقة الباحة عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الباحة، وعددها 7 منشآت طبية.

وأشار إلى أن البرنامج أحد الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.

وقال "القاسم": البرنامج تضمن العديد من مزايا من بينها الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ، وكذلك أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة، كما يتيح اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

من جانبه، استعرض مدير عام الهلال الاحمر بالباحة جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 وما قدم لمكافحة الفيروس في جميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة.

وأضاف أن ١٥مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الباحة على مدار ٢٤ ساعة.

وتمنى أمير منطقة الباحة التوفيق والنجاح للجميع، مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز