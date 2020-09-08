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الملك يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء بريطانيا.. و"جونسون" يشيد بقيادة المملكة لاجتماعات الـ20

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الملك يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء بريطانيا.. و"جونسون" يشيد بقيادة المملكة لاجتماعات الـ20 الملك يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء بريطانيا.. و"جونسون" يشيد بقيادة المملكة لاجتماعات الـ20
خادم الحرمين أعرب عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات جائحة "كورونا"

الملك يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء بريطانيا.. و

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها؛ لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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