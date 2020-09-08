جدة.. "العنود" تتحدى "الضمور العصبي" بالإقبال على القرآن

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قالت: من يتعاهد كتاب الله بالحفظ يجد اللذة والراحة والطمأنينة

على الرغم من معاناة الشابة "العنود رجب المصطفى"، ذات الـ 28 عاماً، مع الضمور العصبي، إلا أن هذا المرض لم يمنعها من التعلق بكتاب الله عز وجل وتحقيق حلمها أن تكون من أهل القرآن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنَّ للهِ أَهْلِينِ مِن النَّاسِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، من هُم؟ قالَ: هم أَهْلُ القرآنِ، أَهْل ُاللَّهِ وخاصَّتُهُ".

وقد بدأت "العنود" طريق الخيرية عبر التحاقها بأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية "خيركم" بجدة، فأتمّت خلال عام حفظ ستة أجزاء من كتاب الله، مما جعلها تنال إعجاب معلمتها آلاء محمد خير برغوث والتي وجدتها فريدة من نوعها ومتميزة تعشق التحدي، ويقودها حبها لكتاب الله نحو إتقان الحفظ.

وقالت معلمتها: "العنود" باتت قدوة للأصحاء؛ فهمّتها العالية جعلتها تقهر الإعاقة، فهي تسير بانتظام نحو هدفها، وهو إتمام حفظ القرآن وتعلم علومه، وهذا واضح من مواظبتها على وقت الحلقة، وإتقانها لما هو مقرر لديها حفظه.

ووجهت "العنود" رسالة لكل من يؤجل حفظ القرآن الكريم أو يعتذر بمشاغل لحياة أو مرض معين واصفة ذلك بتلبيس الشيطان على الإنسان كي يمنعه من أجمل شيء في الدنيا كما وصفته، فهو نعم الجليس والصديق، ومن يتعاهده بالتلاوة والحفظ يجد لذة وراحة وطمأنينة تنسيه هموم الدنيا وتعينه على تجازوها.