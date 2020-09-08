مقترح سعودي ينال موافقة دولية لمواصفة قياسية تضمن سلامة "أدوات الحجامة"

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قدّمته الهيئة العامة للغذاء والدواء وحصل على تأييد 11 دولة من بينها "الصين وروسيا"

وافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني (ISO/TC 249) التابعة للمنظمة الدولية التقييس (ISO) أخيراً، على مقترح مشروع مواصفة قياسية دولية قدمتها المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء تتعلق بضوابط السلامة لأدوات الحجامة.

واجتاز المشروع الذي قدمته "الهيئة" بعدما حصل على تأييد (11) دولة من الدول الأعضاء باللجنة الدولية، ومنها: الصين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، حيث تضمّ مسودة المواصفة القياسية المقترحة تعريفات قياسية للحجامة بنوعيها (الجافة والرطبة) ووصفاً لأدوات الحجامة، إضافةً إلى متطلبات وضوابط الاستخدام الآمن لأدوات الحجامة قبل وأثناء وبعد ممارسة الحجامة، أهمها متطلبات المواد والتصنيع والتعقيم والتطهير وإعادة الاستخدام وبيانات البطاقة التعريفية والنشرات المرفقة والتخلص من النفايات.

وذكرت الهيئة أن أدوات الحجامة هي التي تستخدم لإجراء الحجامة الجافة أو الرطبة، وتتضمن كاسات الحجامة وأداة شفط أو تفريغ الهواء، مشيرة إلى أن الحجامة الجافة تُجرى عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم لشفط أو تفريغ الهواء من دون خروج للدم، فيما تجري للحجامة الحجامة الرطبة عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم بعد تشريطها أو تجريحها لسحب قطرات من الدم.

وأوضحت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير المسودة بقيادة مدير المشروع الدولي المهندس أسامة البريكان، بمساندة خبيرين من الصين وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى الخبراء المرشحين من إيطاليا وكينيا وتايلاند، تمهيداً لرفع مسودة اللجنة والتصويت عليها، ومن ثم تطوير مسودات المشروع عبر سلسلة من المراحل وفقاً لأدلة العمل الفنية الصادرة عن منظمة التقييس الدولية (ISO).

يذكر أن مراحل العمل على مشروع المواصفة بدأت منذ عام (2017) عقب اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء المواصفة الوطنية ذات العنوان "الاستخدام والتعامل الأمثل مع أدوات الحجامة ونطاق تطبيقاتها"، وفي شهر يناير من عام (2019) أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي لوضع ضوابط واشتراطات ومواصفات للأجهزة والمنتجات المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي، ثم طُرح المقترح حول المشروع في اجتماع اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني (ISO/TC 249) المنعقد في العاصمة التايلندية "بانكوك" بتاريخ 05 يونيو (2019)، وعرض معدلاً في اجتماع مجموعة العمل الفنية المنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية "سيئول" بتاريخ 28 - 29 نوفمبر (2019).

وتمت في أغسطس الماضي الموافقة على تضمين مشروع المواصفة ضمن منصة مشاريع المواصفات القياسية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم تخصيص صفحة للمشروع ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية.هيئة الغذاء والدواء