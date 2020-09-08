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.. موقف مُربِك بين وصحفي بسبب كمامة

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بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة .. موقف مُربِك بين وصحفي بسبب كمامة
في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض

بالفيديو.. موقف مُربِك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفًا مربكًا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.

وأظهر مقطع متداول، كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلًا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتومًا، وإذا نزعتها سيسهل ذلك الأمور كثيرًا"؛ غير أن "ميسون" أصرّ على ارتداء الكمامة، ورفع صوته قائلًا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟"، حسب موقع " اليوم".

وأمام إصرار الصحفي، رفع ترامب عينيه عاليًا وأجاب: "حسنًا.. يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن". دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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