أخبار عاجلة

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ممطرة" تتشكل .. طقس اليوم في توقعات "المسند": هنا تهطل

Print
"ممطرة" تتشكل .. طقس اليوم في توقعات "المسند": هنا تهطل "ممطرة" تتشكل .. طقس اليوم في توقعات "المسند": هنا تهطل
فيما توقعت "الأرصاد" استمرار تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل سحب قد تكون ممطرة اليوم بعدة مواقع.

وقال المسند: اليوم #الثلاثاء من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقتَي #الباحة و #مكة.. هذا والله أعلم.

بدورها كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية