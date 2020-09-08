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أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

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أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

أكثر من 600 ألف مستفيد من خدمات مراكز

قدّمت مراكز "تأكد" في الرياض خدماتها لعدد 688064 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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