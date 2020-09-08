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"أمير تبوك" يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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"أمير تبوك" يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية "أمير تبوك" يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية
تناول عديداً من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي.

في بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحب الأمير فهد بن سلطان، بالجمي، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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