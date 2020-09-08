"رسائل خبيثة" تضرب "واتساب" وتعطل التطبيق بالكامل... هذا هو الحل

★ ★ ★ ★ ★

كشفت تقارير صحفية عما أطلقت عليه "غزوًا" كبيرًا من الرسائل الخبيثة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"؛ مما يؤدي إلى تعطيل التطبيق بالكامل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن رسائل مشفرة خبيثة وصلت لعدد كبير من المستخدمين حول العالم، تحتوي على رموز طويلة بشكل غير عادي.

وبمجرد وصول الرسائل إلى حسابات مستخدمي "واتساب" يتعطل التطبيق بالكامل عن العمل.

كما واجه بعض المستخدمين مشكلة في الهاتف بشكل عام؛ تؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز أكثر من مرة بصورة متكررة مقلقة.

حل مؤقت

ويقدم التقرير حلًّا مؤقتًا لتلك المشكلة الخطيرة، التي ضربت حسابات "واتساب".

ويقول التقرير: "بمجرد وصولك رسالة تشك في هوية صاحبها، وترى أنها قد تحتوي على روابط غريبة؛ لا تفتح تلك الرسالة".

ويتابع: "حاول أن تُظهر جهة الاتصال من خلال الدخول إلى إصدار واتساب ويب".

ويستمر: "ادخل إلى إعدادات الخصوصية، ثم أعد ضبطها بحيث لا يصلك رسائل إلا من جهات الاتصال الخاصة بك، وعدم استقبال أي رسائل ممن ليسوا على جهات اتصالك".

ويكمل: "ثم قم بحذف الرسالة عبر إصدار واتساب ويب، دون فتحها على الإطلاق".واتساب