أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي " كيم" لموسمين

Print
استقبل اللاعب بفيديو ترحيبي.. ووقع معه "السويكت"

رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي

أعلن نادي النصر، أمس الاثنين، تعاقده رسمياً مع الكوري الجنوبي كيم جين سو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة سنتين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها " رسمياً وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت عقداً رسمياً مع النجم الدولي الكوري الجنوبي كيم جين سو وذلك بعقد يمتد لسنتين.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي"

ووصل اللاعب البالغ "28 عاماً" إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الاثنين، وفور وصوله نشر نادي النصر ترحيبي باللاعب أعلن خلاله إكمال عملية التعاقد رسمياً.

رسمياً.. النصر يضم الكوري الجنوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

شبكة عيون الإخبارية