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شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالث

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شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالث شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالث

شرطة القصيم تحدد هوية المسيء للعسكريات: مواطن في العقد الثالث

تأكيدًا لما نشرته "سبق" في وقت سابق أمس من أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ تم تداول يظهر فيه وهو يسيء للفتيات ساخرًا من دخولهن المجال العسكري، فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث - بفضل الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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