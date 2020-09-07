أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين يستعرض مع ماكرون جهود مجموعة الـ 20 في مواجهة كورونا

Print
خادم الحرمين يستعرض مع ماكرون جهود مجموعة الـ 20 في مواجهة كورونا خادم الحرمين يستعرض مع ماكرون جهود مجموعة الـ 20 في مواجهة كورونا
بحثا عبر اتصال هاتفي سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين وفرنسا

خادم الحرمين يستعرض مع ماكرون جهود مجموعة الـ20 في مواجهة كورونا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين ضمن جداول العمل التي طرحتها السعودية للعمل على ما فيه منفعة للشعوب، ودعم الاقتصادات، ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

وقد نوه فخامة الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدًا بجهود السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية