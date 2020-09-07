أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر : "عسيري" يشارك في التدريبات .. و "مارتينيز" يصل غدًا للرياض

Print
تحضيرًا لبطولة دوري أبطال آسيا ..قادمًا من الأهلي

النصر :

شارك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبد الفتاح عسيري، لأول مرة، في تدريبات الفريق، مساء اليوم الاثنين، منذ تعاقد النادي العاصمي مع اللاعب، والقادم من النادي الأهلي.

ويلعب "عسيري" مع الأصفر "رسميًا" بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، ضمن المسابقة القارية، أمام سيباهان الإيراني، بعد أن سمح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في البطولة، بتسجيل لاعبيها الجدد قبل الاستئناف بعد التوقف بسبب .

من جهة ثانية، أعلن نادي أتالانتا الأمريكي، انتقال الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بصفة رسمية إلى فريق النصر، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى الرياض غدًا الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية