أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن

Print
الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن الطالب "تركي الهروبي" من أعالي جبال "منجد": حلمي أن أصبح درعًا للوطن
لاقت صورته تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي

الطالب

عبّر الطالب تركي الهروبي، بالصف الخامس الابتدائي والذي تم تداول صورته في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يظهر بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول من أعالي جبال "منجد" عن اشتياقه للدراسة مع زملائه ومعلميه في المدرسة، مشيرًا إلى أنه يفضّل مادة لغتي، وأن حلمه أن يصبح درعًا يذود عن حياض الوطن.

وقال الطالب "الهروبي" الذي كان يتحدث بتلقائية وعفوية لنشرة النهار على قناة "" عبر" سكايب"، موجهًا حديثه لمعلميه وزملائه في المدرسة: "اشتقت لكم"، وقدم شكره لعبارات الثناء والتقدير التي أحاطت بصورته التي التقطها له خاله المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي، وحظيت بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية