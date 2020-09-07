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سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية أكتوبر المقبل

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سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية أكتوبر المقبل سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية أكتوبر المقبل
"لجنة كورونا" اشترطت جدولتها حسب المعطيات الصحية

سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية أكتوبر المقبل

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على "تويتر"، اليوم (الاثنين)، أن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي الرحلات التي كانت قد أوقفتها في مارس (آذار) الماضي، في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي المستجد. وأضافت الوكالة أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدًا لفتح الحركة الجوية للرحلات الدولية، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى، وفقاً لـ"رويترز".سلطنة عمان الرحلات الجوية الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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