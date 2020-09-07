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"عقارات الدولة" تستكمل حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة

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"عقارات الدولة" تستكمل حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة "عقارات الدولة" تستكمل حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة
دعت أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة لموافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية

أهابت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007، N:2353683 – E:536233، N:2368263)، إضافة إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الاحداثيات التالية (E:522743، N:2392728 – E:538512، N:2395963)، إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيس بالرياض أو بفرع الهيئة بجدة.

وذكرت الهيئة أنه يجب على أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة موافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

وطلبت الهيئة تعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني eng@spga.gov.sa.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.الهيئة العامة لعقارات الدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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