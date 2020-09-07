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وجّه بالرفع عاجلاً عند تعطّل أي مشروع بسببها.. أمير الباحة يترأس أول اجتماع للجنة التعديات

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وجّه بالرفع عاجلاً عند تعطّل أي مشروع بسببها.. أمير الباحة يترأس أول اجتماع للجنة التعديات وجّه بالرفع عاجلاً عند تعطّل أي مشروع بسببها.. أمير الباحة يترأس أول اجتماع للجنة التعديات
حثّ مديري الإدارات الحكومية على متابعة ما يرد من بلاغات.. فريق متخصص لمتابعة التنفيذ

وجّه بالرفع عاجلاً عند تعطّل أي مشروع بسببها.. أمير الباحة يترأس أول اجتماع للجنة التعديات

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة التي سبق أن وجه سموه بتشكيلها.

وأكد أمير المنطقة، في كلمته خلال الاجتماع، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من أجل المحافظة على الأراضي العامة وعدم السماح بالتعدي عليها من خلال حصرها عبر برنامج إلكتروني يخصص لهذا الغرض مع تحديد إمكانية الاستفادة منها حسب مواقعها لما يحقق المصلحة العامة ومراقبتها وإزالة أي تعدي جديد فوراً دون إعطاء الفرصة لأي متعدٍّ ودون استثناء لأي شخص وتخصيص رقم للبلاغات والإعلان عنه.


وحثّ الأمير الدكتور حسام بن سعود مديري الإدارات الحكومية بمتابعة ما يرد من بلاغات عن تعديات على الأراضي الحكومية وتبتيرها.

ووجّه بضرورة وضع لوحات عليها مع المتابعة المستمرة وحمايتها من الاعتداء عليها، والرفع عاجلاً عند تعطل أي مشروع حكومي بسبب التعدي ومعالجته.

وأشار إلى أنه تم تكليف فريق متخصص؛ لمتابعة تنفيذ ذلك وتقديم تقرير دوري عن المنجز بهذا الخصوص، موجهاً الجهات المعنية بحصر مواقع الاستثمار ورفعها مساحياً تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة للدولة لبناء المشاريع السياحية والتجارية الملائمة لكل موقع.

وقد حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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