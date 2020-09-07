أخبار عاجلة

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي -
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرأس الأبيض".. مياه فيروزية ورمال ذهبية تُزين رحلات "الكروز" السياحية

Print
إحدى الوجهات السياحية المميزة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بالمدينة المنورة

تستأنف رحلات الكروز البحرية نشاطها السياحي في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهةً نحو الشمال بعد أن فتحت الهيئة للسياحة المجال للشركات ضمن موسم "صيف السعودية" (تنفّس)، لتقديم خدماتها السياحية في هذا المسار للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث تتخذ عدداً من المحطات على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومن بينها محطة ينبع، عند شاطئ الرأس الأبيض.

وجاء اختيار "الرأس الأبيض" ضمن محطات توقف رحلات الكروز السياحية الفاخرة؛ نظير مواصفاتها الجمالية الفريدة التي تميزها عن غيرها من المواقع الأخرى، ويقع في بلدة الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة على ساحل البحر الأحمر وتتميز بموقعها الجغرافي والساحلي وبرمالها الذهبية وشواطئها الهادئة الجميلة التي تمتاز بالمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية، وسحر شعابها المرجانية.

وسمي شاطئ "الرأس الأبيض" بهذا الاسم؛ نظراً لرماله البيضاء وأجوائه الهادئة، وبسواحلها غير العميقة في بعض مناطقه، والتي تظهر أجزاء من قاع البحر وأحياءه المائية عند حدوث الجَزْر لمسافات تصل أحيانا إلى 500 متر داخل المياه، وهو ما جعل منه أنسب الأماكن المميزة لهواة الصيد والاستجمام، والباحثين عن الهدوء والأجواء الصافية، وهو بالإضافة إلى ذلك يعد أحد أبرز نقاط تجمع الطيور المهاجرة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وتعد "الرأس" إحدى الوجهات السياحية المميزة، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة بمنطقة المدينة المنورة، ومما أضفى لها ميزة تاريخية ما تحتضنه من آثار قديمة تشهد على حضارة عريقة، قامت على ميناء الجار الأثري (أهم موانئ الجزيرة العربية)، وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر.

ومن المعالم المميزة التي تحتضنها البلدة إلى جانب منطقة الرأس الأبيض، مثل شواطئ "أبوعود"، و"الوزيف"، و"المغارة"، و"المرسى"، و"جزيرة الطيور"، ومنطقتي "منطقة آثار الجار، والبريكة"، بالإضافة إلى نهاية شاطئ الرأس الأبيض (اللسان).

رحلات الكروز البحرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

السعودية تُعلن إطلاق حملة الترشح.. لاستضافة كأس آسيا 2027

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"العامري" المستشار التعليمي والتربوي لـ"سبق": السعودية نحو صفر في الأمية بعد 60 بالمائة

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

"الشر الطائر"..من أين تأتي الطائرات المسيرة سلاح الحوثيين ضد السعودية؟

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

شبكة عيون الإخبارية