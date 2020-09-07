شركة "البحر الأحمر" تكشف تفاصيل أكبر محمية بحرية في المملكة بمساحة 5373 كم

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الاعتماد على الطاقة المتجددة في المشروع بنسبة 100%

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن عزمها إنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة والبحر الأحمر بمساحة تبلغ 5373 كم .

وكشفت الشركة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها لها بموقع "تويتر"، أن المشروع سيتضمن حظر استخدام البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وحظر دفن النفايات في الموقع وتصريف المياه في البحر.

وأَضافت أن المشروع سيصنع معايير للسفر الفاخر والمستدام مع تطوير 50 فندقًا، بالإضافة إلى مطار مخصص للوجهة ومراس لليخوت، ومرافق ترفيهية متكاملة على الساحل الغربي للمملكة.

وأكدت الشركة أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأوضحت أن الأهداف البيئية للمشروع تتضمن أيضًا، عدم المساس بـ 75% من الجزر لحماية البيئة، وتحييد 9 جزر عن التطوير لتكون مناطق محمية، وزيادة التنوع البيولوجي في الوجهة حتى 30% .شركة البحر الأحمر للتطوير