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إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

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يختص بتأشيرة الخروج والعودة ومن انتهت إقامتهم وهم ببلادهم

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة لـ#الجوازات التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط.

وقالت "الجوازات" اليوم: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

كما أعلنت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأعلنت التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م .

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

إعلان من الجوازات بشأن المقيمين الموجودين خارج المملكة

المديرية العامة للجوازات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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