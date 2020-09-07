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انطلاق الدراسة عن بعد بـ"كلية المسجد النبوي"

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انطلاق الدراسة عن بعد بـ"كلية المسجد النبوي" انطلاق الدراسة عن بعد بـ"كلية المسجد النبوي"
وحدة التقنية أعدت نظامًا تفاعليًا عبر موقع إلكتروني

انطلاق الدراسة عن بعد بـ

بدأ الدارسون بكلية المسجد النبوي أمس في العملية التعليمية "عن بعد"، فيما تم قبول ٤٤٢ طالباً وطالبة من المتقدمين للدراسة في الكلية للفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٤٤٢هـ.

واعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بدء الدراسة في الكلية هذا العام عن بعد, نظراً للظروف الصحية وعملاً بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد للأسابيع السبعة الأولى بالفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين.

وقال عميد كلية المسجد النبوي الدكتور عايد اليوبي: وحدة التقنية في الكلية أعدت نظامًا تفاعليًا عبر موقع إلكتروني يتيح للطالب استعراض جدوله الدراسي, ومتابعة البثّ المباشر للمحاضرات عبر فصول افتراضية ببرنامج "zoom"، إضافة إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من تقديم المادة ببث مباشر داخل فصل افتراضي تفاعلي، والتواصل مع الطلاب إلكترونيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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