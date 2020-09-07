أخبار عاجلة

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي -
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر -
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر -
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر -
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر -
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر -
Cinema Badila - Interview with Fatma Cherif, director of the Gabes Film Festival -
رئة أساسية للاقتصاد اللبناني: مرفأ بيروت.. شهر بعد الانفجار -
Cinema Badila - Interview with curator and lecturer Helen De Witt -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مودّة وتقارب وفرص.. "مشعل بن ماجد" يؤكد أهمية مراكز الأحياء في جدة

Print
استقبل رئيس المجلس الفرعي للجمعية واطلع على تقرير لأبرز مبادراتها

مودّة وتقارب وفرص..

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي، وأعضاء اللجنة.

وقدّم "موصلي" تقريراً يتضمن أداء الجمعية، وأبرز مبادراتها المنفّذة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في جائحة كورونا المستجد انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستحقة وتشكيل الفرق التطوعية للمساهمة في مهام واجباتها المختلفة، إضافة للبرامج الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات باستخدام المنصات الإلكترونية.

واطلع محافظ جدة على إنجازات الجمعية للعام الماضي، مستمعاً لشرح موجز عن مشروع حديقة حي الشاطئ، تحت مساحة تتجاوز أربعة آلاف متر مربع وهي أحد المشاريع النموذجية الجديدة للجمعية، وتتضمن مسجداً وملاعب للأطفال مفتوحة ومغلقة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد أن الجمعية أسهمت بإيجاد المودة والتقارب بين السكان وإتاحة فرص متنوعة للتنمية الاجتماعية في ظل عطاء الشباب والشابات المتطوعين خلال جائحة كورونا المستجد والذين كانوا نموذجاً مشرفاً للإنسان السعودي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة المتعاونين في أعمال الخير.

الأمير مشعل بن ماجد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

بيان نيوكاسل الغاضب يتوعد الدوري الإنجليزي.. مستمرون في إتمام عملية الاستحواذ

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

"الإرياني": خبراء من حزب الله وإيران يديرون عمليات تضليل إعلامي لصالح الحوثيين

شبكة عيون الإخبارية