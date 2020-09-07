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أمانة مجلس التعاون تعقد الاجتماع الـ 28 لمعاوني العمليات في القوات المسلحة

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أمانة مجلس التعاون تعقد الاجتماع الـ 28 لمعاوني العمليات في القوات المسلحة أمانة مجلس التعاون تعقد الاجتماع الـ 28 لمعاوني العمليات في القوات المسلحة
عبر تقنية الاتصال المرئي.. بمشاركة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي

أمانة مجلس التعاون تعقد الاجتماع الـ 28 لمعاوني العمليات في القوات المسلحة

عقدت لجنة العمليات والتدريب، اليوم، اجتماعها الـ 28 لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.

ونقل الأمين المساعد للشؤون العسكرية، بكلمته تحيات وتمنيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

وناقش الاجتماع عدداً من مواضيع العمل الخليجي العسكري المشترك ودراسة عدد من التوصيات والاتفاق عليها وزيادة سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل لتنفيذ القرارات العسكرية لدعم عملية التكامل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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