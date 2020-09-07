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فوائد الحلبة الصحية

فوائد الحلبة الصحية الحلبة هي نبات يبلغ ارتفاعه حوالي 2-3 أقدام لها أوراق خضراء وزهور بيضاء صغيرة وقرون تحتوي على بذور صغيرة بنية ذهبية منذ آلاف السنين تم استخدام الحلبة في الطب البديل والصيني لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى.

في الآونة الأخيرة أصبح من التوابل المنزلية الشائعة وعامل سماكة يمكن العثور عليها أيضًا في المنتجات مثل الصابون والشامبو تُستخدم بذور الحلبة ومسحوقها أيضًا في العديد من الأطباق الهندية لملفها الغذائي وطعمها الحلو قليلًاالحلبة عشب مثير للاهتمام له استخدامات متنوعة والعديد من الفوائد الصحية المحتملة.

فوائد الحلبة الصحية

الحلبة هي عشب يشبه البرسيم موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا وغرب آسيا تستخدم البذور في الطبخ والطب وإخفاء طعم الأدوية الأخرى تشبه رائحة بذور الحلبة وطعمها شراب القيقب تؤكل أوراق الحلبة في الهند كخضروات يتم تناول الحلبة عن طريق الفم لعلاج مرض السكري وتشنجات الدورة الشهرية وارتفاع نسبة الكوليسترول والعديد من الحالات الأخرى ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم معظم هذه الاستخدامات.

في الأطعمة يتم تضمين الحلبة كمكون في خلطات التوابل كما أنه يستخدم كعامل توابل في تقليد شراب القيقب والأطعمة والمشروبات والتبغ في التصنيع تستخدم مستخلصات الحلبة في الصابون ومستحضرات التجميل يبدو أن الحلبة تبطئ امتصاص السكريات في المعدة وتنشط الأنسولين كلا هذين التأثيرين يخفضان نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

الملامح الغذائية للحلبة

تتمتع بذور الحلبة بمظهر غذائي صحي حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم تحتوي ملعقة واحدة من بذور الحلبة الكاملة على 35 سعرة حرارية والعديد من العناصر الغذائية:

الألياف: 3 جرام

البروتين: 3 جرام

الكربوهيدرات: 6 جرام

الدهون: 1 جرام

الحديد: 20٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 7٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

فوائد الحلبة الصحية لزيادة حليب الأم

حليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لنمو طفلك ومع ذلك قد تكافح بعض الأمهات لإنتاج كميات كافية بينما تستخدم الأدوية الموصوفة بشكل شائع لزيادة إنتاج حليب الأم تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا وجدت دراسة استمرت على الأمهات الجدد أن شرب الشاي العشبي مع بذور الحلبة يزيد من إنتاج حليب الثدي مما يساعد الأطفال على زيادة الوزن قسمت دراسة أخرى قسمت إلى ثلاث مجموعات تلقى أحدهم شاي الحلبة والثاني حصل على دواء وهمي والثالث لا شيء.

زاد حجم حليب الثدي الذي تم ضخه من حوالي 1.15 أوقية في المجموعة الضابطة والعلاج الوهمي إلى 2.47 أوقية في مجموعة الحلبة استخدمت هذه الدراسات شاي الأعشاب بالحلبة بدلاً من المكملات الغذائية ولكن من المحتمل أن يكون للمكملات تأثيرات مماثلة على الرغم من أن هذا البحث مشجع إلا أنه يجب عليك مناقشة أي مخاوف بشأن إنتاج لبن الأم مع القابلة أو الممارس الطبي تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

فوائد الحلبة الصحية لزيادة هرمون التستوستيرون لدى الرجال

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون وجدت بعض الدراسات أن لها آثارًا مفيدة بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية في دراسة أجريت علي بعض الرجال في سن الكلية 4 جلسات لرفع الأثقال أسبوعيًا نصفهم يتلقون 500 ملغ من الحلبة يوميًا على الرغم من أن المجموعة غير المكملات شهدت انخفاضًا طفيفًا في هرمون التستوستيرون إلا أن مجموعة الحلبة أظهرت زيادة هذه المجموعة لديها أيضًا انخفاض بنسبة 2 ٪ في دهون الجسم.

زودت دراسة واحدة من خلاصة الحلبة لتقييم التغيرات في الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية أبلغ معظم المشاركين عن زيادة القوة وتحسين الوظيفة الجنسية تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

فوائد الحلبة الصحية لمرضي السكر

قد يساعد في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم قد تساعد الحلبة في حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري يبدو أنه يؤثر على كلا النوعين 1 و 2 من مرض السكري إلى جانب زيادة تحمل الكربوهيدرات بشكل عام لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الشروط في إحدى الدراسات تناول الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول 50 جرامًا من مسحوق بذور الحلبة في الغداء والعشاء بعد 10 أيام شهد المشاركون مستويات أفضل من السكر في الدم وانخفاض في الكوليسترول الكلي الضار.

في دراسة أخرى تناول الأشخاص غير المصابين بالسكري الحلبة لقد عانوا من انخفاض بنسبة 13.4 ٪ في مستويات السكر في الدم بعد 4 ساعات من تناولهم قد تكون هذه الفوائد بسبب دور الحلبة في تحسين وظيفة الأنسولين ومع ذلك فإن التأثيرات التي لوحظت في الدراسات التي تستخدم مسحوق أو بذور الحلبة الكاملة قد ترجع جزئيًا إلى المحتوى العالي من الألياف تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع الواحد أو الأثنين.

الفوائد الصحية الأخرى للحلبة

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث فإن النتائج الأولية تفترض أن الحلبة لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى تم استخدام الحلبة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات ومع ذلك فإن العديد من هذه الاستخدامات لم تتم دراستها جيدًا بما يكفي للتوصل إلى استنتاجات قوية تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة قد تساعد في:

السيطرة على الشهية حتى الآن أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية وجدت إحدى الدراسات التي استمرت 14 يومًا أن المشاركين قللوا تلقائيًا من إجمالي تناول الدهون بنسبة 17 ٪.

مستويات الكوليسترول تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

حرقة في المعدة وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم في الواقع تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة.

التهاب أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في الجرذان والفئران هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك لدى البشر.

بالإضافة إلى ذلك تشير بعض المراجعات والتقارير القصصية من الطب التقليدي إلى أن الحلبة يمكن أن تساعد في التهاب القولون التقرحي ومشاكل الجلد والعديد من الحالات الأخرى.

طريقة استخدام الحلبة

الحلبة عنصر في العديد من المكملات الغذائية نظرًا لاختلاف الصيغ فإن الجرعة الموصى بها تعتمد على المكمل لا توجد جرعة واحدة موصى بها بالإضافة إلى ذلك قد تختلف الجرعة حسب الفائدة التي تسعى إليها تستخدم معظم الأبحاث القائمة على هرمون التستوستيرون حوالي 500 مجم فقط من خلاصة الحلبة في حالة استخدام البذور الكاملة تبدو الجرعات التي تتراوح من 2 إلى 5 جرام فعالة لكنها تختلف من دراسة إلى أخرى.

يجب تناول المكملات بشكل عام قبل أو مع الوجبة نظرًا لأن هذه العشبة تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم فقد يكون من الأفضل تناولها مع وجبة تحتوي على أعلى نسبة كربوهيدرات في اليوم تعتمد جرعتك من الحلبة على نوع المكمل وكذلك هدفك الصحي.