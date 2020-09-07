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عمل مقشر للجسم

عمل مقشر للجسم إذا كنت بالفعل من أشد المعجبين بتقشير الوجه اسمح لنا أن نقدم لك عالم تقشير الجسم على عكس مقشر الجسم الذي يمكن أن يكون خيبة أمل مؤلمة بالمعنى الحرفي للكلمة أو نوعًا من الفوضى تعمل تقشير الجسم بنفس الطريقة التي تعمل بها تقشير الوجه حيث تحتوي على أحماض لتتخلص من البشرة الجافة والباهتة بلطف ولكن بشكل فعال اتركها تشعر بالنعومة وتبدو أكثر تناسقًا.

على غرار نظرائهم في الوجه تتوفر أن عمل مقشر للجسم كعلاج داخل المكتب يتم إجراؤه بواسطة متخصص أو في نسخة منزلية بأشكال مختلفة المستحضرات التي تترك على البشرة والمناديل أو الفوط والسوائل التي تضعها وتنتظر وتشطف نحن نستخدم نفس الأنواع من الحلول على الجسم التي نستخدمها للوجه كما يقول اختصاصي الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة ولكن في كل مرة أقوم فيها بإجراء تقشير كيميائي.

عمل مقشر للجسم

يكون هذا التقشير مصممًا جدًا للمشكلة المحددة قيد البحث ويعمل بشكل أفضل في سلسلة سواء كان المريض يتطلع إلى توحيد لون البشرة على رقبته وصدره أو علاج التقرن الشعري على أذرعهم أو تلاشي بقع حب الشباب على ظهورهم أو ظهور نتوءات ناعمة على مؤخرتهم يقول راباخ إن تقشير الجسم الكيميائي سريع وسهل و بفضل تركيبات اليوم حل غير مؤلم لأي نوع من أنواع البشرة.

ولكن إذا كنت من ذوي البشرة الحساسة أو الملتهبة بسهولة مثل أولئك الذين يعانون من الوردية فاترك قشرتك في أيدي متخصص يعمل التقشير الكيميائي عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة والتسبب في نهاية المطاف في تقشر طبقات الجلد العلوية تاركًا خلفها بشرة جديدة تبدو مشرقة وناعمة ونضرة من خلال تنظيف المسام في نفس الوقت مع ترطيب البشرة يعد التقشير الكيميائي طريقة سريعة ولطيفة نسبيًا لمنح بشرتك دفعة مغذية.

على الرغم من أن عبارة التقشير الكيميائي قد تبدو قاسية إلا أن علاجات الوجه منزلية الصنع تستخدم فقط المواد الكيميائية الطبيعية الأحماض الطبيعية ومضادات الأكسدة والمرطبات لتجديد شباب البشرة إنها تساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والعيوب وندبات حب الشباب والمسام المتضخمة بينما تعمل في نفس الوقت على تقشير البشرة ومعالجة البقع الداكنة.

عمل مقشر للجسم بحمض الجليكوليك

يوجد في كل شيء من قصب السكر إلى القشدة الحامضة حمض الجليكوليك هو مكون رئيسي في العديد من القشور وخاصة التقشير الكيميائي محلي الصنع للتقشير يزيل هذا الحمض الطبقات العليا من الجلد للحصول على نتيجة منتعشة ومتجددة يوجد حمض الجليكوليك أيضًا في الزبادي والخل والتفاح والتوت ومجموعة متنوعة من الفواكه الحمضية بما في ذلك الليمون والليمون الحامض والجريب فروت إنه سهل التوافر يجعله خيارًا مفضلًا لإضافته إلى التلفيقات المنزلية الخاصة بك.

عمل مقشر للجسم بمضادات الأكسدة

أثبتت مضادات الأكسدة أنها مفيدة للغاية للبشرة كما يسهل دمجها في التقشير الكيميائي الذي تستخدمه بنفسك باستخدام المكونات الموجودة في متجر البقالة يمكنك صنع قشور الفاكهة الكيميائية باستخدام عصير الحمضيات ومستخلصات التوت لتزويد بشرتك بمضادات الأكسدة الطبيعية للحصول على قشر كيميائي قوي محلي الصنع يمكن لعصير الليمون أو حمضيات أخرى غنية بمضادات الأكسدة أن تساعد في التطهير وتجديد الشباب أضف المزيد من مضادات الأكسدة إذا كنت تبحث عن مقشر كيميائي منزلي الصنع للكلف أو حب الشباب أو البشرة المتهيجة المقشرات الكيميائية المنزلية أكثر أماناً علي الجلد فإدا لم تنفع فهب لن تضر.

عمل مقشر للجسم بالمرطبات الطبيعية

توجد جميع أنواع المكونات اللطيفة والطبيعية التي يمكنك استخدامها لإضافة الترطيب إلى قشرتك المصنوعة منزليًا نوصي بوضع الأفوكادو أو العسل أو بياض البيض أو السكر الاسمر الخشن في قشرتك للحصول على طريقة بسيطة للترطيب والتأكد من أن مكونات التقشير لا تجذب الكثير من الماء المرطبات الطبيعية.

عمل مقشر للجسم بالأسبرين

يضاف هذا المسكن الذي لا يستلزم وصفة طبية عادةً إلى تقشير الوجه الكيميائي الذي تصنعه بنفسك من أجل توفير دفعة من حمض الساليسيليك مما يساعد على تشجيع تساقط الطبقة الخارجية من الجلد مع توفير علاج فعال لحب الشباب والصدفية من بين مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية الأخرى يمكنك بسهولة إذابة أقراص الأسبرين غير المطلية في الماء وسحقها باستخدام ظهر الملعقة لإضافتها إلى قشور.

عمل مقشر للجسم بالليمون

مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة عصير الليمون مادة مضافة شائعة في مجموعة متنوعة من قشور الوجه محلية الصنع كما تعلم يحتوي الليمون أيضًا على خصائص تفتيح مما يجعله مكونًا شائعًا لأقنعة العناية بالبشرة والتقشير والمنتجات التي تهدف إلى تصحيح بقع الشيخوخة الليمون وعصائر الحمضيات الأخرى حمضية جدًا ولديها مستويات عالية من الأس الهيدروجيني لذلك للحصول على أكثر النتائج أمانًا يجب دمجها مع المعادلات مثل صودا الخبز.

عمل مقشر للجسم بصودا الخبز

نظرًا لطبيعتها القلوية يمكن استخدام صودا الخبز كعامل معادل في قشرتك الكيميائية محلية الصنع مما يضمن عدم تجفيف الأحماض الموجودة في المكونات الأخرى وخاصة عصير الحمضيات أو إتلافها صودا الخبز لها بها مفعول سحري في إزالة الجلد الميت من الجسم وهو يعتبر من المقشرات الكيميائية التي لها قدرة فائقة في تقشير الجسم.

عمل مقشر للجسم بالخيار

1 خيار صغير منزوع البذور ومهروس حوالي 1 كوب

1 عبوة أو 1 ملعقة كبيرة الجيلاتين غير المنهكة

بضع قطرات من مطري اللحم الطبيعي السائل أو ربع ملعقة صغيرة مطري اللحم المجفف

اندفاعة من القرفة المطحونة قد يؤدي إضافة الكثير منها إلى تهيج الجلد

ضعي الخيار في وعاء متوسط ​​الحجم ورشي الجيلاتين أضف القليل من الماء إذا لم يبدأ في الذوبان نرش مطري اللحم والقرفة فوق مزيج الخيار ويقلب جيداً حتى يتجانس سوف يذوب الجيلاتين ويصبح عجينيًا أضف الماء إذا كنت تريد جعله قابل للدهن عندما تجف تمامًا ابدأ من خط الفك وتقشر ببطء من وجهك اشطف أي بقايا واتبعها بالمرطب إذا كنت ترغب في ذلك.

عمل مقشر للجسم بالقهوة

اختبرت كريمًا يحتوي على مادة الكافيين ومكونات أخرى وجدت الدراسة أنه بعد 12 أسبوعًا من الاستخدام لاحظ المشاركون الذين استخدموا الكريم انخفاضًا كبيرًا في مظهر السيلوليت وجدت دراسة سريرية أجريت والتي شملت 15 شخصًا نتائج مماثلة ومع ذلك تحتوي هذه الكريمات على مكونات أخرى مثل الريتينول لذلك من الصعب تحديد مدى فعالية الكافيين بمفرده في جعل السيلوليت أقل وضوحًا.

ومع ذلك لا تزال القهوة مكونًا شائعًا للعديد من مقشرات الجسم الحبيبات الصغيرة لطيفة على الجلد بينما تظل فعالة في إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد ومن لا يستطيع مقاومة رائحة فنجان القهوة

المكونات

1/2 كوب من القهوة المطحونة

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند الدافئ

أضف القهوة المطحونة والماء الساخن إلى وعاء الخلط تخلط جيدا بالملعقة أضف زيت جوز الهند إذا لزم الأمر أضف المزيد من القهوة المطحونة أو المزيد من الزيت للحصول على القوام الصحيح عندما تكون راضيًا عن القوام ضعي الخليط في وعاء بالملعقة.