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فوائد الفازلين للشعر

فوائد الفازلين للشعر هلام البترول المعروف باسم علامته التجارية الفازلين هو خليط من الشموع الطبيعية والزيوت المعدنية وفقًا للشركة التي تصنعه فإن مزيج الفازلين يخلق حاجزًا واقيًا على الجلد يحبس الرطوبة الموجودة للهلام النفطي استخدامات متعددة للعناية بالبشرة وفقًا للدراسات التي أجريت علي بعض الأمراض الجلدية تتراوح هذه من مساعدة الجلد على التئام إلى تخفيف جفاف الجلد وتعزيز صحة الأظافر.

فوائد الفازلين للشعر

الفازلين عبارة عن جل بترولي شائع الاستخدام في العلاجات المنزلية وإجراءات التجميل وفي العديد من المشاريع المنزلية في حين أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول ماهية الفازلين وما هو غير مفيد فإن التعلم عندما يكون مناسبًا وعندما يكون من غير المناسب استخدام الفازلين سيضمن حصولك على جميع الفوائد وليس أي من عيوب استخدام هذا المنتج تعرف على كيفية دمج الفازلين في روتين جمالك وفي الأعمال المنزلية ومتى تتجنب الفازلين والعثور على منتج مختلف بدلاً منه.

طريقة استخدام الفازلين للشعر

هناك عدة طرق لاستخدام الفازلين على شعرك اعتمادًا على الفوائد التي تبحثين عنها على الرغم من عدم وجود أدلة كثيرة على أنك ستحصل على نتائج ملحوظة فليس هناك مخاطرة كبيرة في المحاولة أيضًا تأكد من إجراء اختبار البقعة أولاً إذا لم تكن قد استخدمت الفازلين من قبل يتضمن ذلك وضع كمية صغيرة على منطقة غير ظاهرة من الجلد ومراقبة المنطقة بحثًا عن أي علامات تهيج أو رد فعل تحسسي لمدة 24 ساعة.

فوائد الفازلين للشعر الخفيف

ينمو شعر رأسك حوالي ست بوصات في السنة أولئك الذين لا يريدون الانتظار عادة ما يبحثون عن إكسير لنمو الشعر ينمو الفازلين كثيرًا سواء بالنسبة لشعر رأسك أو رموشك أو حاجبيك النظرية وراء هذا بسيطة في حين أن الفازلين لا يحتوي على أي خصائص ترطيب فإن الطبقة الواقية التي يخلقها يمكن أن تحبس الرطوبة من منتجات الترطيب قد يجعل ذلك شعرك أقل عرضة للتكسر.

لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء الشائع بأن الفازلين يجعل شعرك ينمو بشكل أسرع قد يحمي شعرك من التقصف والجفاف لكنه لن يشجع شعرك على النمو بمعدل أسرع يحذر بعض الأشخاص أيضًا من وضع الفازلين على فروة رأسك أو وجهك مدعين أنه يمكن أن يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا أو حتى يمنع بصيلات الشعر. ولكن لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات أيضًا.

فوائد الفازلين للشعر الجاف

يدعي البعض أن الفازلين يمكن أن يكون أيضًا وسيلة سهلة لمكافحة جفاف فروة الرأس وقد يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة باستخدام الفازلين لإدارة قرف اللبن عند الرضع يرى البعض الآخر أن كمية صغيرة من الفازلين تعمل بشكل جيد كجل لتصفيف الشعر لتقليل التجعد لكنها قد تكون ثقيلة جدًا على الشعر الرقيق أو الناعم.

فوائد الفازلين للشعر المتقصف

على الرغم من عدم وجود بحث لدعم نمو الشعر قد ترغب في محاولة وضع كمية صغيرة من الفازلين على إصبعك لا تهدف إلى أكبر من حجم حبة البازلاء قم بتدليكه بلطف في فروة رأسك قم بهذه العملية مرة واحدة في الأسبوع يمكنك أيضًا تجربة وضع كمية صغيرة على أطراف شعرك كل يوم لمنع التقصف.

بعض الناس يقسمون بأقنعة الفازلين للشعر للحصول على شعر أكثر صحة يمكنك محاولة تطبيق الفازلين وتركه طوال الليل أو لبضع ساعات بدلاً من ذلك يمكنك تجربة وضع الفازلين فوق قناع الشعر المرطب المفضل لديك قد تساعد الخصائص الوقائية للفازلين في حبس الرطوبة من العلاج إذا اخترت قناعًا ليليًا فلا تنس تغطية رأسك بشيء مثل قبعة الاستحمام لتجنب تلطيخ الملاءات.

فوائد الفازلين للحواجب والرموش

للحواجب ضع كمية صغيرة جدًا فكر في كمية أقل من حبة الأرز عدة مرات في اليوم يمكن أيضًا وضع الفازلين على الرموش قبل النوم استخدم إصبعك أو قطعة قطن وانتقل من الجذر إلى الخارج على الرغم من أن الفازلين يدعي أن منتجه غير زؤاني تحذر من وضعه على وجهك إذا كنت عرضة للانهيار تأكد من إبقاء الفازلين بعيدًا عن عينيك إذا دخلت عينك اغسلها بالماء الدافئ.

فوائد الفازلين في القضاء علي القشرة

للقشرة أو فروة الرأس الجافة لمكافحة التقشر جربي تدليك فروة رأسك بكمية صغيرة من الفازلين قبل شطفها بالشامبو كيفية إزالته من شعرك هناك شيء واحد مهم للغاية يجب تذكره هنا الفازلين من الصعب للغاية التخلص من الشعر خاصة إذا كنت تستخدم الكثير منه عندما تريد إزالته من شعرك فإن الشامبو هو أفضل رهان لك قد تحتاجين إلى غسل شعرك بالماء الدافئ عدة مرات للتخلص من الشعور الدهني إذا لم يبدو أن تركيبة الشامبو المعتادة لها تأثير كبير فحاول إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

فوائد الفازلين للشعر القصير

إذا كان الفازلين لا يرقى إلى مستوى الضجيج فهناك أشياء أخرى يمكنك تجربتها لتشجيع شعرك على النمو غير نظامك الغذائي توصف البروتينات والفيتامينات والمعادن بأنها وسيلة لجعل الشعر أكثر صحة وقوة جرب تخزين الأسماك والحبوب الكاملة والمكسرات بالإضافة إلى زيادة تناولك للزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات A و C و E ضعي قناع الشعر قد يساعد الاستثمار في قناع الترطيب العميق في منع التكسر والسماح للشعر بالنمو استخدميه مرة واحدة في الأسبوع أو اتبع تعليمات العبوة للحصول على أفضل النتائج.

خذ المكملات إذا كنت تواجه صعوبة في تغيير نظامك الغذائي فقد تساعدك مكملات الفيتامينات أي شيء يتم تسويقه للشعر ويحتوي على البيوتين أو الكيراتين ربما يستحق وقتك جرب الزيوت الأساسية قد يؤدي زيت النعناع والخزامى وإكليل الجبل إلى زيادة سرعة نمو الشعر ضعيه على فروة رأسك مباشرة ودلكي أو أضيفي بضع قطرات منه إلى الشامبو أو البلسم.

فوائد أخرى للفازلين

1. إزالة مكياج العيون

يمكن أن يكون الفازلين منتجًا جيدًا لإزالة مكياج العين لقد وجد أن الفازلين آمن للاستخدام في منطقة العين يمكنك إزالة مكياج العين باستخدام وسادة قطنية عليها الفازلين استخدم واحدًا يحتوي على أعواد قطنية للمناطق التي يصعب الوصول إليها لا تغمض عينيك أثناء المسح.

2. منع بقع الجلد من صبغات الشعر وطلاء الأظافر

يمكنك وضع الفازلين على منبت شعرك لمنع صبغة الشعر من البقع يمكن أن يكون هذا مفيدًا أيضًا في منع بقع الجلد التي تحدث أثناء تطبيق طلاء الأظافر في المنزل.

3. يمكن استخدامها كمواد تشحيم للأشياء العالقة

يمكن أن يكون الفازلين مفيدًا عندما يكون لديك حلقة عالقة بإصبعك أو لمفصلات الأبواب أو الحاويات الضيقة إلخ.

4. منع انقسام النهايات

قد يكون من الصعب تصديق ذلك لكن الفازلين يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع في منع تقصف الأطراف وجعل شعرك أكثر لمعانًا يمكن أن يؤدي التعرض للشمس والرياح وحتى مياه البركة إلى تجفيف شعرك والتسبب في تقصف الأطراف فقط افركي بعض الفازلين في راحة يدك وضعيه على أطراف الشعر لمنع تقصف الأطراف.

5. ترطيب الوجه واليدين

يمكنك وضع الفازلين بعد الاستحمام لترطيب البشرة ونقع قدميك في الماء الدافئ مع الفازلين للتعامل مع الكعب المتشقق والمساعدة في تنعيم الشفاه المتشققة يمكنك أيضًا استخدامه للأنوف الجافة خلال موسم البرد أو الحساسية أيضًا.