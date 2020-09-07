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الهواتف للتصوير فقط.. أحياء بتيماء تشكو انعدام الشبكة والإنترنت

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الهواتف للتصوير فقط.. أحياء بتيماء تشكو انعدام الشبكة والإنترنت الهواتف للتصوير فقط.. أحياء بتيماء تشكو انعدام الشبكة والإنترنت
طالبوا بالوقوف على المعضلة التي تعزلهم عن الآخرين وتهدّد أبناءهم

الهواتف للتصوير فقط.. أحياء بتيماء تشكو انعدام الشبكة والإنترنت

أبدى عدد من أهالي محافظة تيماء، استياءهم وتذمرهم من ضعف الاتصالات، الذي يصل بها إلى درجة الانعدام، وكذلك عدم توافر الإنترنت.

وفي التفاصيل، أوضحوا أنه خاصة في أجزاءٍ من أحياء "الرحمانية والشفاء والإسكان الجديد"، وهي أحياء مكتظة بالسكان، أصبحوا يستخدمون هواتفهم للتصوير فقط؛ لأنهم لا يستطيعون إجراء مكالمات من خلالها، وعبارة "لا توجد خدمة" أصبحت تزيّن شاشة الهاتف باستمرار.

وأشار الأهالي إلى أن تأثير ضعف التغطية قد تعدى مشكلة الاتصالات؛ حيث إن الفترة الحالية تشهد تعاملات إلكترونية ضخمة بسبب جائحة كورونا، ومن أهمها منصة مدرستي، التي وفرتها وزارة التعليم، وتطرقوا إلى أمثلة كثيرة، من بينها عدم مقدرتهم على الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وإنهاء معاملاتهم وتعليقها بسبب ضعف الشبكة، مطالبين بالوقوف على المشكلة التي تؤرقهم وتعزلهم عن التواصل مع الآخرين، وتلبية احتياجاتهم، ومن أهمها تعليم أبنائهم ومساواتهم بباقي مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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